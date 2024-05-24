中評社北京5月24日電／據人民日報報導，小滿已過，田野裡麥浪滾滾，一片金黃。夏糧是全年糧食生產第一季，產量占全年糧食的20%以上。夏糧中超過90%是小麥。眼下，多地小麥陸續進入收穫期，農民搶抓農時，開鐮收割，田間地頭到處是金色的豐收場景。



隨著麥收展開，全國即將進入“三夏”大忙季節，夏收、夏種、夏管各項工作將全面推進。網友表示，小麥豐收是全年糧食豐收的基礎，不僅穩住了國家糧食安全的“壓艙石”，更保障了億萬家庭餐桌上的幸福。“麥收正忙，為每一個辛勤勞作的農民點贊！”“金色麥浪，守望豐收！”



全國各地麥收正熱



當前，天氣逐漸由暖變熱，小麥等夏熟作物漸趨飽滿，網友們持續關注各地的麥收進展，共同期待著豐收。



5月22日，人民網發布的一組圖片報導，展示了各地麥收忙的景象：在河南省洛陽市汝陽縣蔡店鄉郭村，農民將剛收割的小麥裝車；在安徽省合肥市肥西縣豐樂鎮，農戶搶收小麥；在浙江省杭州市臨安區天目山鎮，農機手正駕駛著收割機……正值“三夏”時節，各小麥產區陸續進入小麥收穫期，農民在田間收割，農機在麥田裡穿梭，一派繁忙景象。



眼下，四川省綿竹市27萬畝小麥陸續進入收穫期，廣大糧農搶抓晴好天氣開鐮收割，確保夏糧“顆粒歸倉”。人民日報客戶端報導，綿竹市農業農村局大力推廣小麥耕、種、防、收全程機械化技術，發放農事日曆，為糧農做好技術指導；同時，在小麥收穫期做好農機保障，提前研究、預判天氣突變等各類突發情況，做好預案，搶時間、爭速度，保障應收盡收。



浙江省寧波市寧海縣長街鎮的田間地頭，金黃的麥穗隨風搖曳。人民網報導，長街鎮田盛農機專業合作社率先啟動麥子收割，數台大型收割機開足馬力，在麥田中忙碌穿梭。伴著陣陣轟鳴聲，一排排金黃的麥穗被收割機吞進“肚”裡。不一會兒，飽滿的麥粒就堆滿了收割機的儲糧倉。



人民網報導，5月19日，山西省運城市鹽湖區南城街道西姚村，農機人員駕駛收割機在田間收割小麥。眼下正值“三夏”時節，山西省運城市434.8萬畝小麥陸續進入成熟、收穫期，當地搶抓天氣晴好時機，全力做好農機調度，全面展開夏收工作，確保小麥顆粒歸倉。

