美經濟轉弱　今年減息不悲觀

中評社香港5月24日電／＼大公報報導，据中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，美國聯儲局主席鮑威爾指出，下一步行動不太可能是加息，雖然減輕了市場對加息的壓力，但亦未達到市場渴望的減息目的。美國前財長薩默斯表示，最新公布的就業數據顯示勞動力市場放緩，但較早時公布的數字仍反映就業市場令人困擾，聯儲局今年不宜減息。筆者發現，儘管如此，美國通脹壓力有放緩跡象，減息並非不可能。



哈佛大學教授薩默斯認為，4月非農職位增長遜預期，但較早時公布的勞工成本持續攀升，情況令人感到困擾。他對聯儲局利率政策的看法並未改變，即今年內仍不適宜減息，或者只適合少許減息。



薩默斯近年一直在批評聯儲局的利率政策出現誤判，重申鮑威爾認為目前利率水平已具足夠限制性的看法是錯誤的。



聯儲局理事鮑曼預計，通脹可能在“一段時間內”保持高位，但仍會因為高利率而最終降溫。最近公布的通脹數據表明，去年底出現的低位似乎是暫時的。她又預計，通脹率將在一段時間內保持高位，基本預期仍然是在政策利率保持穩定的情況下通脹將進一步下降。



鮑曼解釋，貨幣政策似乎確實是限制性的，但經濟數據將決定貨幣政策是否足以讓通脹率回到聯儲局2%的目標水平。她又提到一些上行通脹風險，例如在勞動力增長的情況下住房稀缺，工資增長強勁。



芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比指，4月就業報告顯示就業增長穩健，但增速放緩，回到疫情前及常規時期水平，可能令聯儲局官員更有信心經濟沒有過熱，但他不評論今年減息的可能性。



油價急跌 通脹放緩



筆者對於今年減息機會傾向樂觀，今年首季美國GDP（國內生產總值）按季年率初值增長1.6%，遠低於市場預期的2.4%及去年四季度的3.4%。此外，4月非農就業職位增加17.5萬個，遠少於市場預期的24.3萬個，上月為30.3萬個，這反映經濟有轉弱的趨勢。



此外，國際油價近一個月急挫，油價由4月初的每桶87美元急瀉至5月初的78美元，跌9美元或11%，這不是一個小數字。油價慘跌，通脹會消除不小，有利投資市場氣氛。