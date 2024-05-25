民建聯指逾6成受訪者不支持垃圾收費促暫緩

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月25日電（記者 盧哲）民建聯24日召開發佈會表示，近期就垃圾收費計劃進行調查，結果顯示超過6成受訪市民不支持政府實施垃圾收費，超過3成人認為需要再押後實施日期。民建聯表示，對於政府如期在8月1日實施垃圾徵費有極大保留。民建聯認為，垃圾徵費應該以“減廢”為主要目標，徵費只是“手段”，建議暫緩垃圾徵費計劃，並務實推動環保減廢。



為落實垃圾收費計劃，上屆政府提出《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》。草案在2018年11月在立法會首讀，2021年8月三讀通過。該計劃本應在2023年底實行，但政府宣佈將計劃延遲至2024年4月才實行。在今年初，政府再宣佈由原定4月1日推後至8月1日。政府自今年4月1日推行“先行先試”計劃，地點包括有院舍、食肆、政府大樓、商場，以至公私營住宅及“三無”大廈住戶等。



對於垃圾徵費計劃的實際可行性，以及對政府的準備工作，社會仍有不少不同聲音。為此，民建聯成立調研小組，全面收集社會各界對垃圾徵費計劃的意見及建議，包括進行了兩次電話調查（受訪者為18歲或以上操廣東話的市民，兩次成功受訪人數分別為810及750。），以及向持份者進行訪談，從而向特區政府提出垃圾徵費計劃未來路向的建議。



民建聯表示，綜合兩次民調結果和持份者訪談得出的意見，發現主流民意反對按計劃在8月1日實施垃圾徵費計劃。市民認為執法困難，並對管理公司的執行能力抱有懷疑，憂慮可能衍生更大環境衞生問題；市民普遍認為政府準備不足，無論是向市民的宣傳教育、向持份者提供的執行指引、增設回收設施和推動設置應用廚餘機、免費派袋和先行先試計劃的範圍、以至提高政府的執法能力，應對衞生惡化等，都仍有不足；民建聯認為，在目前經濟環境下實施，徵費計劃會加重市民及業界的負擔。