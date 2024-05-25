國新辦發布會：青海是中華水塔 做好守護人

青海省委副書記、省長吳曉軍吳曉軍。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月25日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於24日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，青海省委副書記、省長吳曉軍圍繞“堅定不移做‘中華水塔’守護人 走好青海高質量發展之路”作介紹，並答記者問。以下是發布會全文：



國務院新聞辦新聞局局長、新聞發言人壽小麗：女士們、先生們，大家上午好。歡迎出席國務院新聞辦新聞發布會。今天我們舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會的第23場，今天非常高興邀請到青海省委副書記、省長吳曉軍先生，請他為大家介紹“堅定不移做‘中華水塔’守護人 走好青海高質量發展之路”有關情況，並回答大家關心的問題。出席今天新聞發布會的還有：青海省委常委、常務副省長王林虎先生，副省長劉濤先生，副省長楊志文先生。下面，首先請吳曉軍先生作介紹。



青海省委副書記、省長吳曉軍：各位媒體朋友們，女士們、先生們，大家上午好！今天非常高興在這裡和大家面對面，介紹青海高質量發展情況。首先，向媒體朋友們和社會各界長期以來對青海工作的關心支持表示衷心感謝！



青海是“中華水塔”、“三江之源”，是一個資源富省，也是戰略要省。黨的十八大以來，習近平總書記兩次踏上青海高原進行視察，兩次參加全國人大青海代表團審議，明確指出“青海最大的價值在生態，最大的責任在生態，最大的潛力也在生態”，“進入新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，青海的生態安全、國土安全、資源能源安全顯得更加重要”。特別勉勵我們做“中華水塔”守護人，走出一條具有青海特色的高質量發展之路。我們牢記囑托、感恩奮進，沿著習近平總書記給我們擘畫的藍圖奮力前行，扎實推進生態保護和高質量發展，現代化新青海建設邁出了新步伐，開創了新局面。



我們聚力打造生態文明高地，“中華水塔”更加堅固豐沛。青海是生物多樣性最具代表性的區域之一，是亞洲、北半球乃至於全球氣候變化的敏感區、重要啟動區，這裡每年有600－900億立方米的源頭活水源源不斷地向下游輸送。我們堅決扛起“中華水塔”守護人的重大責任，扎實推進國家公園建設始終走在全國前列，三江源國家公園成為我國首批設園、面積最大的國家公園，祁連山國家公園、青海湖國家公園加快推進，青海成為全國唯一一個三個國家公園在建省份。如今，三江源頭重現千湖美景，大家非常關心的藏羚羊由上世紀不足2萬只，到現在已恢復到7萬多只，高原旗艦動物雪豹監測數量現在已超過1200多只，青海湖各種鳥類超過60多萬只，青海湖裸鯉，也就是湟魚，由2002年保護初期的2500多噸恢復到現在的12萬多噸。這個時候如果大家到青海湖去，能夠看到成千上萬的裸鯉正在洄游，呈現出“一河清水半河魚”的壯麗景觀。