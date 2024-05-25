青海省長答中評：冷湖將成世界級天文觀測地

青海省委副書記、省長吳曉軍。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月25日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於24日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，青海省有關負責人圍繞“堅定不移做‘中華水塔’守護人 走好青海高質量發展之路”作介紹，並答記者問。青海省委副書記、省長吳曉軍在回答中評社記者提問時表示，目前，冷湖觀測基地已入駐10多家科研機構和高等院校，集聚了一批科技團隊、科學大裝置。下一步，我們將堅持世界眼光、開放合作、面向未來，建好天文小鎮，講好科普故事，創新產業業態，促進天文觀測、生態旅遊、綠色算力有機融合，把冷湖小鎮打造成世界級天文觀測基地和國際生態旅遊目的地。



中評社記者提問道，我們瞭解到，青海正在打造冷湖世界級天文觀測基地。我的問題是，冷湖具有哪些優勢成為世界級天文觀測基地？現在基地建設到什麼程度？另外，基地建成後，我們可以有什麼期待？



吳曉軍表示，在青海柴達木盆地里，有一個地球上最像火星的地方，就是青海海西州茫崖市的冷湖鎮，這裡有一座山叫賽什騰山，海拔4200多米。據科學家觀測，這個地方常年冷涼乾燥潔淨，沒有光源污染，優質晴夜比例達70%，每年可用於天文觀測的天數超過300天，是目前為止東半球天文觀測的最佳選址。大家知道，我們以往天文觀測的最佳選址都在西半球，而冷湖小鎮建成之後，填補了空白，在全球範圍內構成了完整時域、空域的天文觀測網絡。



目前，冷湖觀測基地已入駐國家天文台、紫金山天文台和清華大學、北京大學、中國科技大學等10多家科研機構和高等院校，集聚了一批科技團隊、科學大裝置。截至目前，已引進各類天文望遠鏡43台。其中，大家熟悉的墨子巡天望遠鏡等4座望遠鏡已正式投入科學觀測，新發現主帶小行星200餘顆，近地小行星4顆，收穫了一批突破性科學成果。目前，還有一批大口徑天文望遠鏡正在引進和落地建設中。