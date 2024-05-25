青海：努力為民企高質量發展提供全方位保障

青海省委常委、常務副省長王林虎。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月25日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於24日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，青海省有關負責人圍繞“堅定不移做‘中華水塔’守護人 走好青海高質量發展之路”作介紹，並答記者問。青海省委常委、常務副省長王林虎在回答記者提問時表示，多年來，青海省高度重視民營經濟發展，堅定不移貫徹黨中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的一系列政策和舉措，高質量推動民營經濟高質量發展。我們將努力營造更優更好的市場化、法治化、國際化營商環境，為民營企業高質量發展提供全方位服務保障。



有記者提問道，促進民營經濟發展壯大是深化重點領域改革的一項重要工作。請問青海在促進民營經濟發展方面有哪些具體措施？



王林虎表示，青海地處祖國西部，受自然、地理、歷史、交通、信息以及人口等因素影響，民營經濟發展與內地沿海地區相比，在經濟總量和規模上都不算大。但我們“勿以善小而不為”，多年來，青海省高度重視民營經濟發展，堅定不移貫徹黨中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的一系列政策和舉措，高質量推動民營經濟高質量發展。



“十四五”以來，民營經濟經營主體年均增長6.7%，目前達到53.8萬戶。我們立足青海資源禀賦和區位特點，一方面，打造形成了生態環保、鹽湖化工、清潔能源、農畜產品、文化旅遊等特色產業；另一方面，培育發展了拉面、青綉、牦牛、藏羊、枸杞、青稞等地方特色產品和品牌，民營經濟貢獻了全省40%的經濟總量和80%的城鎮勞動就業，已成為推動現代化新青海建設的重要力量。