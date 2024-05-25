青海省副省長：青海生態旅遊影響大勢頭正勁

青海省副省長劉濤。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月25日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於24日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，青海省有關負責人圍繞“堅定不移做‘中華水塔’守護人 走好青海高質量發展之路”作介紹，並答記者問。青海省副省長劉濤在回答記者提問時表示，青海生態旅遊雖然剛剛起步，但我認為勢頭正勁。借用一句話：風景這邊獨好。未來的青海，將會培育一批世界級生態旅遊資源品牌，大家心馳神往的三江源溯源之旅、青藏高原雪山探秘之旅、國家公園生態體驗之旅，都將成為大家可即可近的現實之旅。相信大美青海必將成為你夢中的詩和遠方。



劉濤表示，青海生態旅遊雖然剛剛起步，但我認為勢頭正勁。借用一句話：風景這邊獨好。這幾年，青海旅遊在全國影響力很大。尤其是今年五一後，青海旅遊逐漸進入高峰期，青海的旅遊好比北京的天氣一樣越來越熱，從五一假期開始到十一假期期間，是整個生態旅遊的高峰期。我們歡迎在座的各位記者去看一看，現場感受一下青海生態旅遊發展的熱度。



青海旅遊資源非常豐富。大家知道，有“高原藍寶石”之稱的青海湖，有“天空之境”美譽的茶卡鹽湖，茶卡鹽湖非常美麗，大家可以去看一看。也有令遊客流連忘返的網紅公路315國道，每天很多遊客都在那裡拍照，我下鄉的時候去看了一下，風景確實很美，值得大家去走一走、看一看。青海是舉步換景，這一點都不假。無論是高山、雪山、草原、還是牛羊成群的美景，大家都會獲得不一樣的感受。



青海得天獨厚的自然美景，為生態旅遊發展奠定了良好基礎，這也是上天賜予青海的一筆巨大財富。青海被譽為“萬山之宗”，有昆侖山、祁連山，那裡孕育了很多神話，像昆侖傳說、西王母神話等。青海被稱為“萬水之源”，長江、黃河、瀾滄江均發源於青海。剛才吳省長講了，每年900億立方米源頭活水流向下游，從這裡奔騰而出流向祖國的廣袤大地。青海“萬山之宗”“萬水之源”名不虛傳。青海有5000多個湖泊，算是“千湖之省”之一，4200多條河流縱橫交錯，這是青海生態旅遊最好的基礎條件。呵護好青海的“生靈草木”是我們的驕傲，守護好“山宗水源”是我們的責任，發揮好“生態優勢”是我們的追求。