劉瀾昌答中評：“台獨”開始必是滅亡的起步

香港中觀研究所所長劉瀾昌（中評社資料圖） 中評社香港5月26日電（記者 盧哲）關於台灣地區領導人賴清德“5·20”講話中涉兩岸關係內容，香港中觀研究所所長劉瀾昌接受中評社記者訪問時表示，賴清德“5·20”講話不僅是“台獨的自白”，而且更是“務實台獨三部曲”的宣言書。劉瀾昌說，賴清德用“1624年台南史觀”來抗衡北京“兩岸同屬中華民族”的善意提法；為了“台獨”，竟然將台灣史縮窄為荷蘭殖民台南的歷史，愚蠢可笑之至。“這也說明，他520‘台獨三部曲‘的開始，也必定是他滅亡的起步。”



“為什麼說自稱為‘務實台獨工作者’的賴清德，正式推行他的‘台獨’計劃？” 劉瀾昌說，“因為520開始，他大權在握，有機會按照他的設想去實施。之前，他屈居於蔡英文之下，實際上也是聽命於由美國控制的蔡英文路線。為了搶奪這個最高權力，他甚至和他的新潮流系不惜打出‘假論文牌’ ，組織人力物力系統地抹黑蔡大小姐，企圖在2020年就上位。無奈，蔡大小姐有美國做靠山，而且‘手段’也不弱於新潮流，利用所控制的民調機構‘造出’完勝賴清德的數據，不但順利連任，而且將賴清德逼出凱達格蘭大道的‘紅樓’。也使到賴清德與新潮流系正式掌權，延遲到2024年。”



劉瀾昌表示，賴清德在“5·20”講話之前進行了“戰略欺騙”，說是要延續“蔡英文路線”，然而他的“5·20”講話不僅是“台獨的自白”，而且更是“務實台獨三部曲”的宣言書。賴清德在對內也繼續“戰略欺騙”，他的“5·20”講話宣稱立法機構運作必須按照“少數服從多數”的民主原則行事，但實際上派出他的台南打手在院內大打出手，同時也動員支持者包圍立法機構製造“綠色恐怖”。

