富權：軍演與警練相結合警告“台獨”警醒美國

中評社香港5月24日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：軍演與警練相結合警告“台獨”並警醒美國。以下為文章內容。



中國人民解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校昨日宣布，五月二十三日至二十四日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展“聯合利劍—2024A”演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這也是對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。而在同一天，中國海警局新聞發言人甘羽表示，五月二十三日，福建海警組織艦艇編隊位烏丘嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應及應急處置能力。



這是中國海上執法力量與東部戰區各軍兵種在台灣海峽的首次“同框”。一方面，解放軍的戰機和軍艦抵近台灣周邊海、空域實施戰巡（據台灣軍事當局聲稱，距離台灣海岸衹有二十四海里），因而彰顯了台灣島周邊海域，都是廣義的在“一個中國”框架下的領海。並在第一島鏈內外採取一體聯動的統合戰略態勢，以驗驗戰區部隊聯合的實戰能力。另一方面，福建海警局則組織艦艇編隊在烏丘及東引附近海域展開綜合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應、緊急處置等各項能力。這也是強調，烏丘嶼、東引島，以至金門、馬祖島周邊的海域，就是狹義的中華人民共和國領海線內的中國內海。

