中評編譯：韓國超低出生率問題如何破局？

中評社首爾5月28日電（記者 崔銀珍編譯）韓國《東亞日報》客座評論員、律師、SF作家Jeong So－yeon日前在《東亞日報》發表文章，就韓國目前超低出生率的問題發表了意見，她認為，需要給生育的當事人賦予實際發言權和決定權的組織性、制度性革新。全文編譯如下：



在設立“女性家族部”前景不明朗的情況下，總統宣布將新“低出生應對企劃部”（暫稱）。面對低出生率這一國家危機，如果成立專門負責此事的主管部門可能會有所幫助，這相當於“做什麼都比不做強吧”的嘗試之一，雖然認為不能盲目批評，但成立“低出生應對企劃部”，究竟能否使下降到0.65名（去年第四季度）的出生率回升還是未知數。



當然，決策者表現出關注並解決某個問題的意志是非常重要的。然而，以這種方式處理低出生率問題存在一個共同的問題。實際上，不會讓女性參與主要決策過程，也不會對女性進行有組織和制度性的投資。



低出生率是國家危機，如果真的想解決這一問題，首先應該讓更多的女性進入低出生率相關政策決定的最上層。聚集在會議室里談因為房價太高、手機咨詢太多，所以年輕人不生孩子”的說三道四，收取會議費和咨詢費的國家和地方自治團體的低出生率等咨詢及委員會中，女性超過一半的地方到底有幾個呢？特別是實際懷孕和生育的主體的育齡期女性究竟有多少呢？會有20多歲的女性嗎？即使從數字上看，大致調整了性別比例，但其中真正受到尊重發言權的女性究竟有多少呢？需要給生育的當事人賦予實際發言權和決定權的組織性、制度性革新。



第二，要記住孩子是女性生下的。也許這是理所當然的話，但現在關於低出生率的討論意外地沒有充分考慮這一部分。就像一對夫婦要有兩個子女才能維持國家人口一樣，丈夫和妻子各自擁有二分之一的人口維持能力一樣。對於‘非生育’的理由，男性和女性以相同的比重提問，並以相似的比重提及。但是孩子出生時需要的不是夫妻。嚴格來說，不是一名女性和一名男性。為了維持人口，一對異性戀者要生兩個孩子，也就是說，一名女性連一名男性的份也要生兩次孩子。

