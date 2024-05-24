美“苔絲”探測器新發現一顆系外類地行星

中評社北京5月24日電／借助美國“苔絲”探測器的最新數據，兩個國際科研團隊新發現一顆“罕見而誘人”的太陽系外類地行星，距地球僅約40光年，其溫度可能只比地球略高一些。



新華社報導，美航天局23日發佈新聞公報介紹，這顆潛在的宜居行星被命名為“格利澤12b”，每12.8天圍繞其恆星運行一圈。它的個頭兒與金星相當、比地球略小。假設它沒有大氣層，那麼其表面溫度估計約為42攝氏度，比迄今確認的5000多顆系外行星中的大多數都低。



參與研究的日本天體生物學中心科學家葛原昌幸說：“我們發現了迄今距離地球最近的、凌日的、溫和的、地球大小的世界。”美航天局在新聞公報中說，像這樣的系外行星並不多見，因此值得近距離觀察，它將是詹姆斯·韋布空間望遠鏡進一步調查的潛在目標。



這顆行星的母恆星是一顆涼爽的紅矮星，位於近40光年外的雙魚座。這顆恆星的體積衹有太陽的約27%，表面溫度比太陽低約40%。此外，這顆系外行星與其母恆星之間的距離僅為日地距離的7%，從其母恆星接收到的能量是地球從太陽接收到能量的1.6倍。



參與研究的澳大利亞南昆士蘭大學博士生希希爾·多拉基亞說：“在研究圍繞涼爽母恆星運行的地球大小行星是否可以保有大氣層方面，這顆行星是最佳目標之一，這是推進我們對銀河系行星宜居性理解的關鍵一步。”



適宜的大氣層是一顆行星維持液態水甚至生命存在的關鍵條件。研究人員猜測，“格利澤12b”可能有類似地球的大氣層，或者更類似于金星，也可能擁有在太陽系中不常見的一種不同大氣層。



研究人員介紹，地球適合居住，但金星不適合居住，“格利澤12b”在溫度上位於地球和金星之間，對其大氣層的研究將揭示更多關於行星在演化過程中宜居路徑分化的信息。

