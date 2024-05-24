中國企業借力北美最大授權展拓寬“出海口”

中評社北京5月24日電／據新華網報導， 頭戴銀灰色宇航員頭盔的大型“太空兔”和五顔六色的“小兔軍團”，尖尖頭、笑容可愛的B.Duck小黃鴨……一系列來自中國、造型新穎潮酷的產品在23日閉幕的2024美國拉斯維加斯國際品牌授權博覽會上吸引了眾多參觀者的目光。



拉斯維加斯國際品牌授權博覽會是北美地區最專業、規模最大的年度品牌授權展會，涵蓋時尚、影視娛樂、體育、遊戲、玩具、藝術設計等諸多領域。本屆展會為期三天，吸引來自全球各地5000多個品牌參展，上萬名IP版權方、授權代理商、品牌商、零售商和製作商等業內人士與會。



上海又燃又兔文化傳播有限公司首席執行官何佳珊告訴記者，作為一個成立僅兩年多的初創企業，該公司首次攜旗下原創IP形象ROBBi參加拉斯維加斯國際品牌授權博覽會，她對公司產品受到諸多與會者喜愛頗為自豪。



何佳珊指出，知識產權保護在中國及國際市場都越來越受到重視，又燃又兔正努力開拓海外市場，希望借助拉斯維加斯國際品牌授權博覽會這個舞台擴大“出海口”。她認為，一方面國際品牌希望借助中國品牌活力加強與中國年輕消費群體的接觸，另一方面中國企業也可以借此機會擴大原創IP影響力，把中國品牌的形象創造、藝術創作能力展現給海外客戶。



參展多年的深圳佳時達禮品有限公司董事長陳君麟向記者介紹了一款嵌入式紐扣觸發裝置，配有這個裝置的禮品袋打開時會播放動聽的音樂。“這個衹有紐扣大小的產品蘊含著授權產業鏈的運作。產品播放的音樂需要上游授權，而專利設計又提高了產品附加值。”



深圳德盈商貿有限公司授權總監李凌說，中國原創IP從亮相海外到海外影響力壯大是一個積累的過程，拉斯維加斯國際品牌授權博覽會對於旗下小黃鴨品牌拓展海外市場、尤其是美洲市場助力匪淺。



去年展會後，小黃鴨品牌借力打入巴西市場，表現活躍，僅上個月就獲得多份合作訂單。李凌介紹說，巴西雖然與中國文化不同，但基本處於同樣的發展階段，在消費模式和品牌運作等方面與中國市場有很多相似之處，對中國品牌的接受度較高、市場需求量也較大。



中國企業的原創IP在展會現場獲得許多參觀者肯定。美國公司授權顧問肖恩表示，自己與多家中國公司有過成功合作，“這些產品體現了中國公司IP設計理念的成功”。



國際授權業協會在此次展會期間發布的數據顯示，2023年全球授權商品和服務銷售總額達到3565億美元，比2022年增長4.6%，而包括中國在內的北亞地區增速全球最高，達到9.3%。



國際授權業協會人士介紹說，除了部分中國企業直接在本屆展會設立展區之外，還有相當數量的中國企業以參觀者身份到場，顯示他們對授權產業的關注和重視。