中日韓領導人會議重啟為三國合作帶來新契機

中評社北京5月24日電／據新華網報導，據外交部消息，國務院總理李強將於5月26日至27日赴韓國首爾出席第九次中日韓領導人會議。這是該會議時隔4年後再次重啟。專家認為，中日韓領導人會議重啟釋放出合作的積極信號，或將為三國經貿交往及人文交流等提供新契機。



中國社會科學院日本研究所副研究員盧昊在接受新華社記者採訪時指出，中日韓三國領導人會議重啟體現了三國對於合作的重視和珍惜，具有建設性意義和示範價值。



盧昊認為，日本和韓國對華關係的特點之一是受美國影響較大。日韓雖然在國家安全戰略上依賴於美國，但畢竟身處東亞，在應對區域安全治理問題時也需要和中國合作。



當前國際社會面臨諸多挑戰，中日韓作為亞洲重要國家和東亞三大主要經濟體，重啟對話釋放了積極信號。盧昊指出，隨著《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的正式實施，中日韓事實上已經形成了較為緊密的雙邊經貿體制，協商與合作的空間也仍然廣闊。



此外，第八屆中日韓工商峰會將於5月底在首爾舉行。隨著高層領導人對話機制的重啟，各領域間的區域合作也有望推進。對此，北京外國語大學日籍專家馬場公彥表示，中日韓領導人若在此次的首爾會晤中表明合作意願、達成共識並指明具體方針，將有利於三國職能部門充分有效地發揮作用，特別是在公共衛生、科學技術、經濟、人員交流等領域的合作值得期待。



馬場公彥還指出，在考慮與中國、韓國的外交關係時，日本政府應該意識到，在環境問題、少子高齡化等共同關心的議題上，中日韓應跨越國境、集思廣益、求同存異，努力構建東亞區域內的相互信賴。



2008年12月，中日韓領導人首次在東盟與中日韓（10＋3）框架外舉行會議，並決定在保留10＋3領導人會議的同時，將三國領導人單獨舉行會議機制化，截至目前已舉辦八次。