公務員到敦煌市調研　與樊錦詩交流

“敦煌女兒”樊錦詩院長（前排左七）與19名學員進行深入交流。（來源：香港文匯網） 中評社香港5月24日電／據香港文匯網報導，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，特區政府十分重視各級公務員到內地培訓和交流的質和量，並安排有潛質的中高級公務員到內地著名大學研修，以增強公務員的國家意識和戰略眼光。其中，北京大學為特區高級公務員開辦兩年制公共管理碩士課程，第二批合共19名學員於4月底離開教室進行實地調研。一行人從甘肅省慶陽市出發，途經蘭州市，最後到達敦煌市調研，足跡遍及莫高窟、鳴沙山月牙泉生態保護區、周祖陵、蘭州黃河鐵橋等地，並與人稱“敦煌女兒”的敦煌研究院名譽院長樊錦詩進行深入交流。



修讀這個公共管理碩士課程的19名特區高級公務員，首年全年時間在北京大學上課，期間會進行多次實地調研，第二年回港工作須完成論文方可畢業。換言之，19名學員快將完成首年的北大校園學習。楊何蓓茵邀請到2名學員，分別是規劃署的高級規劃師陳穎存（Kervis）和海關深圳灣貨物組指揮官張瑞敏（Iris），分享敦煌調研的所見所聞，以及在北大的學習和生活點滴。



擁有超過1600年歷史的敦煌莫高窟，是世界文化遺產之一，亦是國家規模最大，歷史延續最悠久，保存相對完好的佛教歷史遺跡之一。Kervis與大部分學員未曾踏足敦煌，甫抵達就親身體驗黃土高原的氣象萬千，讓他們深深感受到在敦煌工作和生活殊不簡單，由衷地尊敬守護莫高窟的考古工作者︰“開頭天氣是晴空萬里，中午過後天空忽然開始變黃，前面數百米見到有沙塵暴，部分未及戴上口罩學員首當其衝成口沙”。



“敦煌女兒”樊錦詩 六十年始終如一守護敦煌



今次敦煌調研其中一個“重頭戲”，是與即將86歲、守護敦煌逾60年的“敦煌女兒”樊錦詩深入交流。Kervis表示，樊院長向學員分享過去60年守護莫高窟的心路歷程和感人故事，他印象最深刻是，樊院長提到在年輕時放棄在大城市生活，勇於接受挑戰，為莫高窟的考古工作奉獻一生。



事實上，樊院長以實際行動告訴學員，每份努力都是對歷史的守護，每次堅持都是對未來的承諾。Kervis說，樊院長堅守大漠、敢於奉獻、開拓進取、勇於擔當的精神，如同四座燈塔，令學員對責任和使命有全新的理解︰“我作為公務員是深受啟發，我們服務公眾要學會保持堅定，認為對的事情就要堅持到底。”

