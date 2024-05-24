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第一批烏飛行員在美完成F－16戰鬥機培訓
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2024-05-24 18:54:15
中評社北京5月24日電／據央視新聞報導，總台記者5月24日獲悉，第一批烏克蘭飛行員已經在美國完成了F－16戰鬥機相關培訓，但美國方面並沒有透露完成培訓的具體人數。有消息稱，烏克蘭計劃從挪威、丹麥、荷蘭和比利時接收60多架F－16戰鬥機。
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