渠務署逾百工程　提升雨季排水能力

渠務署現正在觀塘秀雅道游樂場興建蓄洪池，容量約等於26個標準泳池，預計2028年竣工。（來源：大公網） 中評社香港5月24日電／據大公報報導，極端天氣越趨頻繁，渠務署昨日召開記者會，講解多項應對措施，包括加強巡查220個容易水浸的地方、增加緊急應變隊至160隊，以及自去年9月展開逾120項小型改善工程等。渠務署亦引入多項創新科技處理防洪工作，包括球形地下管道檢測機械人、防洪智慧系統等，期望將香港打造成應對極端天氣的“韌性防洪”城市，做好準備、預警、應急及復原。



引入多項創新科技防洪



渠務署署長莫永昌表示，自去年9月起，在全港開展的120多項小型改善工程，大部分已於今年首季完成。渠務署現正進行11項大型雨水排放系統改善工程，預計在今年至2030年期間分批落成。他透露，渠務署今月稍後會向立法會申請7項雨水排放改善工程的撥款，涵蓋超過20萬立方米的蓄洪池及超過10公里的雨水渠長度，冀進一步改善各區的排洪能力。



此外，渠務署已檢視與強化緊急事故控制中心及緊急應變隊伍的運作，應變隊伍由144隊增至160隊，運作基地由13個增至逾30個，期望做到在暴雨期間及過後，應變隊能以最短時間作出部署，到達現場處理水浸事故，目標於1至2小時內消除水浸。



莫永昌說，渠務署引入多項創新科技處理防洪工作，其中在去年特大暴雨下曾發生嚴重水浸的黃大仙及柴灣區，選定逾30個雨水沙井安裝智能浮球式水位感測設備“檸檬查”，24小時實時監測雨水渠的水位狀況。在安裝有關設備後，兩區在本月的兩場紅雨中，均沒有任何水浸報告。當局又計劃今年內，在元朗及尖沙咀試行人工智能系統，收集及分析街道的實時影像，辨識街道水浸情況，及早派遣應變隊伍處理。



觀塘市中心一帶地勢相對平坦，加上部分雨水管道排洪能力不足，過去於暴雨期間曾發生水浸事故。針對觀塘區情況，渠務署從上、中、下游入手，利用蓄洪方案，透過“4缸1湖1河”，即4個蓄洪池、1個蓄洪湖泊，加上提升翠屏河的排洪能力，全面提升觀塘地區的防洪能力，保護集水區內約30萬人口。

