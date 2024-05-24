新華社文章評賴清德講話：一篇五毒俱全的自白

中評社北京5月24日電／新華社發表北京聯合大學台灣研究院院長、教授李振廣的署名文章指出，賴清德5月20日的就職講話是一篇五毒俱全、全面毒化兩岸關係的自白。這篇講話不僅讓賴清德這個“台獨工作者”本性暴露無遺，也顯示了其罔顧民意、狂妄執拗、一意孤行的政治性格。這篇講話毒性極大，嚴重破壞台海和平穩定，極大危害兩岸關係和平發展前景。



這篇講話的第一毒是“台獨”。這是賴清德用於毒害兩岸關係的萬毒之源。賴清德把其有生以來的所有“台獨”理念、“台獨”幻想、“台獨”思維全部融進講話中。雖然他懾于大陸和島內民眾的反“獨”高壓不敢明目張膽把“台獨”兩個字寫進來，但是字裡行間都是滿滿的“台獨”味道，散佈“一邊一國”“兩國論”等歪理邪說。這一毒，嚴重挑釁一個中國原則。如果賴清德肆意用“台獨”毒化兩岸關係，改變兩岸關係現狀，未來台海必將風高浪急。



第二毒是把大陸當作最主要敵人，激化兩岸對抗，毒化台灣社會，動搖廣大台灣同胞利益之本。賴清德渲染“中國的軍事行動以及灰色脅迫”，囂張地宣稱要“強化國防力量”“靠實力達到和平的目標”。儼然把與大陸對抗放在了其兩岸政策的首位，展示了賴清德是何等張狂，對大陸的仇恨與敵視溢於言表。賴清德把兩岸交流合作視作大陸對台灣的“威脅”“滲透”，煽動島內民眾對大陸敵視與仇恨，還用所謂“國安五法”等綠色恐怖脅迫台灣民眾必須跟著民進黨“反中仇中”。這種做法對島內民眾生活安全的威脅之大前所未有，嚴重損害廣大台灣同胞的根本利益。



第三毒是毒化島內民族意識。兩岸同胞同屬中華民族，中華民族、中華文化、中華文明是兩岸同胞的根脈，是兩岸同胞的靈魂。台灣是經過一代代中國人篳路藍縷辛勤開發，才有今天的建設成就。賴清德為了其“台獨”妄想，企圖泯滅島內青少年和民眾的中華民族意識，把荷蘭殖民者搶佔台灣的1624年，當作“開啟台灣全球化的開端”。這不僅僅是數典忘祖，更是赤裸裸地把侵略台灣掠奪資源的西方殖民者當作自己的祖先，是典型的“台獨史觀”，是毒化島內民眾特別是青少年中華民族意識的毒藥。這是要割斷島內中華文化根脈。其用心之毒，無以復加。

