李家超晤馬來西亞副總理

行政長官李家超昨日與到訪香港的馬來西亞副總理兼鄉村及區域發展部長扎希德（左）會面。（來源：大公網） 中評社香港5月24日電／據大公報報導，行政長官李家超昨日與到訪香港的馬來西亞副總理兼鄉村及區域發展部長扎希德會面。李家超表示，今年是中國與馬來西亞建交50周年，香港會繼續加強與馬來西亞在商貿、投資、創新科技、文化旅遊等方面的合作交流，助力國家與馬來西亞進一步鞏固雙邊關係。



李家超歡迎扎希德訪港。他指出，香港和馬來西亞的貿易往來向來密切，去年雙邊貨物貿易額達239億美元。馬來西亞是香港的第九大貿易夥伴，而在東南亞國家聯盟中，馬來西亞更是香港的第三大貿易夥伴。李家超感謝馬來西亞一直支持香港盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），為區域合作作出更大貢獻。



歡迎大馬學生來港就學



“搶人才、留人才”是本屆特區政府施政重點之一，李家超說，高端人才通行證計劃歡迎包括馬來西亞大學在內的世界百強大學畢業生來港發展。特區政府會繼續與馬來西亞保持緊密合作，促進醫療、職業訓練等不同領域的人才交流。香港正全力發展成為國際專上教育樞紐，下學年起將增加“一帶一路”獎學金的名額，歡迎更多馬來西亞學生來港就學，深化兩地青年交流。