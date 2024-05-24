“走近中國文化”活動“圈粉”芝加哥高中生

中評社北京5月24日電／據新華網報導，中國駐芝加哥總領館近日舉行“走近中國文化”暨“國際中文日”活動。即將從芝加哥學區北岸大學預備高中畢業的昆恩·沙納漢，同其他60名芝加哥公立學校高中生一起，在總領館上了一堂難忘而精彩的“中文課”。



活動現場，大家動手包餃子、抖空竹、踢毽子、寫書法。活動期間，《美人關》《醉清波》《紙扇書生》等中國民族舞蹈表演，太極表演以及二胡、古箏演奏、川劇變臉等，將傳統中國文化意境栩栩如生地展現在美國學生眼前，讓他們大呼精彩。此外，來自河北省的三名乒乓球世界青少年冠軍還與美國師生現場切磋技藝，令大家激動不已。



盧文雅在芝加哥公立學校教授中文20年。她表示，中國駐芝加哥總領館組織的“走近中國文化”活動，對美國學生而言就是一堂生動的“中文課”。



“太精彩了！”沙納漢驚嘆這一堂“中文課”內容如此豐富多彩。曾於2019年同父母到過中國的沙納漢希望進入大學後繼續學習中文，“我也希望回到中國學習”。



同來參加活動的學生加布裡埃爾·洛裡諾維奇感謝學校老師激發了自己學習中文的熱情。今年洛裡諾維奇將進入大學學習金融專業，他希望自己能為促進美中商務領域合作作出貢獻。



中國駐芝加哥總領事趙建在活動現場致辭表示，希望通過這個活動吸引更多美國學生喜歡中文、學習中文，更好地瞭解和體會中國文化。“隨著越來越多的外國學生學習中文、感受中國文化，世界將更加深入地瞭解底蘊深厚、勤勞友善的中國人民，理解一個創新發展、開放包容的中國。”