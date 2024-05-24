白居易：莫道春歸無覓處

中評社北京5月24日電／據光明日報報導，一千二百年前的一個初夏，廬山香爐峰大林寺中的幾許貧僧，不知道出現在面前的一群人中，有一位十六歲時就讓京城的名士刮目相看，不知道他在“慈恩塔下題名處，十七人中最少年”，不知道他曾令“權豪貴近者相目而變色矣”“執政柄者扼腕矣”“握軍要者切齒矣”。



這個人是白居易。



跟那些僧人一樣無知的是我本人。上世紀60年代的一天，我一早從省城南昌出發，在潯陽江邊的小城吃午飯，然後搭船順流而下，去一個沙洲上的農場務農。我懵懵懂懂，不知道自己經過了一座文字的豐碑。



我在那片山水間盤桓了將近二十年，對我來說，那里就像一部古書，彌漫著來自遠古的硝煙、墨跡、酒和脂粉的氣息，閃爍著一個個傑出人物的名字和身影。其中，白居易最打動我。



我曾在臨水的江灘徘徊，看秋風中蕭瑟的楓葉荻花；曾在堤岸的矮牆久坐，看明月浸於茫茫大江。我想象江州司馬的“醉不成歡慘將別”，京城歌女的“猶抱琵琶半遮面”；想象“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私語”；想象“大珠小珠落玉盤，間關鶯語花底滑”；想象“冰泉冷澀弦凝絕”，是什麼樣的幽愁暗恨讓無聲勝過了有聲；想象忽然間“銀瓶乍破水漿迸，鐵騎突出刀槍鳴”；想象那“曲終收撥當心畫”，令“四弦一聲如裂帛”……



白居易出生時，李白已離世十年，杜甫也在兩年前死去。唐朝詩歌天空的兩位巨星，都在愁苦中隕落。似乎是懷著某種使命，白居易還是一個少年時便驚動了長安。因為他的出現，唐朝的詩壇又一次光芒萬丈。



生於亂世，心懷光復大唐盛世的志向，讀書讀到“口舌成瘡，手肘成胝”。終究登科，任縣尉，慨嘆農民“家田輸稅盡”；任言官，為賣炭翁“苦宮市也”鳴不平，“直書其事，而其意自見，更不用著一斷語”。他的矛頭總是指向權貴，最終落得被貶謫的下場。“始得名於文章，終得罪於文章。”



接到朝廷詔令，白居易立即離開京城，兩個月後抵達潯陽。



潯陽欲到思無窮，庾亮樓南湓口東。

