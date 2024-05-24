“中國文化第一展”二十載成長記

5月23日，人們在第二十屆文博會現場參觀。（來源：新華社） 中評社北京5月24日電／據新華社報導，文化興國運興，文化強民族強。



2004年11月18日，當第一顆科學試驗小衛星成功送入太空和雅典奧運會上“中國飛人”創造歷史的消息激蕩神州之際，一顆文化的種子在特區深圳破土而出，首屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（簡稱文博會）開幕。自此沐風櫛雨，茁壯成長。



彈指歲月去，文事於此興。



這是一個產業交易平台、一個文化交流窗口和文明交匯之地。16萬平方米的巨大展區，6000家參展單位、3萬名海外採購商、6萬名國內採購商……來自上百個國家和地區的參展商、採購商齊聚於此，共襄文化盛舉。



背靠輝光日新、兼收並蓄、歷史悠久的中華文明，立身自信自強、貫通中外、守正創新的今日中國，20年來文博會日新月異，見證了中國文化事業的蓬勃發展，成為推動中華文化走出去的重要平台。



作為中國唯一一個國家級、國際化、綜合性的文化產業博覽交易會，同時也是中國文化產業領域規格最高、規模最大、最具實效和影響力的展會，第二十屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會5月23日在深圳國際會展中心開幕。



站在新的歷史起點上，“中國文化第一展”正持續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明，為強國建設、民族復興注入強大精神力量。

