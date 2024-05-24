有些仿古鎮為何不吃香

中評社北京5月24日電／據人民日報報導，近些年，不少地方投入巨資挖掘古鎮資源或興建仿古鎮，力求打造下一個“烏鎮”、另一個“周莊”。然而，不少仿古鎮經營冷淡，其中緣由值得深思。



同質化嚴重、吸引力缺乏、商業化不當是當前許多仿古鎮的實際問題。古鎮本該各具特色、各美其美，但許多仿古鎮卻呈現出造景相似、項目雷同的特徵。有的仿古鎮資源開發深度不足、運營規劃不到位、品牌價值不凸顯，做不到“人無我有”“人有我優”，難以吸引遊客。有的仿古鎮景區商業氣息過重，服務意識不到位，口碑不佳。



可見，仿古鎮如果不能找到適合自身的賽道，生存危機便難以解除。旅遊業服務對象是廣大遊客，仿古鎮在開發、運營中，要抓住“遊客為了什麼而來”和“遊客覺得怎麼樣”兩個關鍵問題，摸准“脈搏”，對症下藥，打造出有本地特色、有文化深度的文旅品牌，讓遊客有充實、新鮮的觀光體驗。



回答“遊客為了什麼而來”的問題，仿古鎮要構建核心吸引力。古鎮文旅衹有找到合適的文化出口，才能在同類旅遊項目中“突圍”“破圈”。以烏鎮為例，戲劇、互聯網成為鮮明文化符號，為烏鎮注入了“活水”，實現了傳統與現代的有機結合。古鎮文旅需要差異化發展，將特色文化、歷史資源與旅遊觀光、休閑體驗結合起來，以確定的文化、商業主題塑造競爭力。



回答“遊客覺得怎麼樣”的問題，仿古鎮運營要有效提升服務水平。在開發經營中究竟是以遊客滿意為先，還是以賺快錢為先，決定了古鎮文旅經營能否可持續發展。一方面，要把服務延伸到景區的每個角落，充分優化遊客體驗，切忌浮於表象。另一方面，要避免單一化，通過打造場景、豐富業態來延伸文化內涵與周邊產業，從而達到釋放多元消費活力的目的。



進一步來看，仿古鎮層出不窮反映了一些鎮域經濟的發展需求。因地制宜找准城鎮定位和發展路徑，才能避免重復性建設和浪費。