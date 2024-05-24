涓滴成流　天工開物：天開高教科創園成長記

這是天開園綜合服務中心一角。（來源：新華社） 中評社北京5月24日電／據新華社報導，大學道旁、津河之畔，8座高樓環抱一片廣場，白天三五成群的年輕人往來穿梭，停車位“一位難求”，夜晚燈光璀璨，科技感滿滿，成為天津中心城區一道亮麗的風景……



就在一年多前，這片熱鬧的區域還是閑置已久的爛尾樓。2023年5月的一個夜晚，隨著樓外紅藍色“天”“開”標誌和金色的樓頂燈光亮起，一個嶄新的科創園區——天開高教科創園（以下簡稱“天開園”）橫空出世。由“一核”“兩翼”“多點”構成的多個功能片區，共同探索實現科技創新策源地、科研成果孵化器、科技服務資源集聚區三大核心定位。



又到5月，天開園拿出了最新的成績單——18日，天津市召開新聞發布會，天津市科技局局長、天開園管委會主任朱玉兵介紹，目前天開園新增註冊人工智能、生物醫藥、新能源新材料等領域企業1700餘家，園區擁有各類基金規模達到63億元，多個企業已經實現產業化發展。



隨著一個個創新成果從天開園走出實驗室、走進生產線，一幅大學與城市相互滋養、雙向奔赴的新圖景正在津沽大地徐徐展開。



“天開”速度：每5小時誕生1家科創企業



根據公布的最新數據，從2023年5月至2024年5月，總面積約80平方公里的天開園累計註冊企業1745家，企業累計獲得投資2.35億元、貸款1.2億元。按此計算，天開園平均每5小時就誕生1家科創企業、平均每天獲得融資近100萬元。



“天開”速度是怎樣煉成的？



天津科教資源豐富，聚集了國家級院所和國內高水平研發機構超過170家，普通高等院校56所，在校師生70多萬人。為了將科教資源優勢更好轉化為科技創新動力，天津高標準建設的天開園於2023年5月18日正式開園。

