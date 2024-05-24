美國得州遭龍卷風侵襲

中評社北京5月24日電／據央視新聞報導，美國近期多地遭遇龍卷風襲擊。美國得克薩斯州坦普爾政府官員當地時間23日表示，龍卷風造成坦普爾約30人受傷，500多所房屋受損。



坦普爾政府官員通報稱，當地時間22日傍晚龍卷風來襲，當地啟動了多個警報。龍卷風造成樹木折斷、房屋受損。



此前，美國艾奧瓦州21日也遭遇了多場龍卷風襲擊，造成至少5人死亡、35人受傷。隨後風暴系統21日晚向東移動，襲擊了伊利諾伊州和威斯康星州部分地區，22日轉向南部。美國國家氣象局對得克薩斯州發布龍卷風和山洪警報。