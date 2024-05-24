《永遠的焦裕祿》：鏗鏘懷深情　音樂頌公僕

中評社北京5月24日電／據光明日報報導， “走去哪里？你種下的泡桐說，走進綠色里。走去哪里？你挽住的河流說，走進蔚藍里。走去哪里？你治好的風沙說，走進明淨里……”



日前，武漢音樂學院原創交響樂《永遠的焦裕祿》，在河南省蘭考縣焦裕祿幹部學院奏響，用音樂表達對這位“人民的好公僕”的深切緬懷和崇高敬意，並由此啟動全國巡演之路。



早在1966年，武漢音樂學院管弦系交響樂團師生就集體創作演出了交響詩《焦裕祿頌》，次年由中國唱片總公司錄制出版發行。



“2022年，創作團隊重新組織創作了交響樂《永遠的焦裕祿》，體現了武漢音樂學院打造精品、弘揚紅色音樂文化的藝術追求，以及培根鑄魂、提升立德樹人實效的辦學宗旨。”武漢音樂學院校長高雁表示。



整部作品由序曲《我問星空你走去哪里》、第一樂章《英雄意氣》、第二樂章《焦桐成雨》、第三樂章《只此沙丘》、第四樂章《霽月追思》、第五樂章《魂飛萬裡》、終曲《初心使命永恒永遠》構成，講述了焦裕祿的感人事跡和崇高精神。



武漢音樂學院管弦系主任、長笛演奏家徐戈教授說，在作品排練期間，東方交響樂團的老師承擔著繁重的教學工作，仍堅持參與樂團每周的排練，並主動加排，這就是對焦裕祿精神的感悟與傳承。



“正式演出的時候，焦裕祿同志帶領人民治沙的畫面總是不停在我腦海中浮現，那一刻我只想將每個音符準確表達出來，通過音樂的方式去講述焦裕祿艱苦奮鬥的一生。”管弦系研究生團支部書記鐘懿深有感觸。



在武漢音樂學院管弦系黨總支弦樂教師黨支部書記段靜看來，這次來到蘭考，實地學習焦裕祿精神，讓大家對音樂作品更有敬畏之心，也提升了學生對音樂演奏、音樂表現的理解，讓學生深刻理解音樂呈現的不僅僅是音符，更是人心，從而更好地將專業所學服務社會、服務大眾。



項目負責人、武漢音樂學院原校長胡志平表示，音樂學院的學生來蘭考用音樂為當地觀眾表現焦裕祿精神，同時也在這里隨民眾實地學習焦裕祿精神，這是一種寶貴的藝術實踐和精神傳承。



融入無限深情的音樂創作，不僅打動了聽眾，也贏得了行業專家的認可和稱讚。



國家藝術基金監督專家、湖北省歌劇舞劇院有限公司原副院長羅怡林表示，《永遠的焦裕祿》創作團隊對作品篇章有著合理的結構性安排，樂團整體演奏水平高，歌曲情感表達與作品和聲語言體現出時代的印記，是一部溫暖的作品。



“作品具有創新性，既有向上的高度，也有向下的深度，焦裕祿事跡的展現極具溫度。”國家藝術基金監督專家、湖北省群眾藝術館原副館長周曼麗說。

