囊螢夜讀，孰真孰假？

中評社北京5月24日電／據光明日報報導，囊螢夜讀的典故在中國可謂家喻戶曉。《晉書》記載，東晉車胤（字武子）“恭勤不倦，博學多通。家貧不常得油，夏月則練囊盛數十螢火以照書，以夜繼日焉”，及長，“機悟敏速，甚有鄉曲之譽”，後“顯於朝廷”，“以寒素博學知名於世”。



在一代代讀書人的閱讀接受中，囊螢夜讀成為一種文化資源，被反復化用與書寫。梁代庾信《奉和永豐殿下言志詩十首》其五中說：“池水朝含墨，流螢夜聚書。”唐人杜甫在《奉酬薛十二丈判官見贈》詩中說：“日暮拾流螢”，“勸郎勤六經”。南宋趙希逢在《和流螢》一詩中也說：“林塘腐草化為螢，星散飛來暗復明。拾向書窗輝眼目，當將檠火對南城。”儘管“腐草為螢”之說沒有依據，但是囊螢夜讀典故被反復使用，便充分表明了詩人對這一文化資源的信奉，也意味著車胤作為勤學的楷模，激勵了無數讀書人。



螢火蟲個頭小，光亮很微弱，自古以來又有“螢僅自照”之說。如南宋釋文珦《螢火》一詩有“自照光寧遠”，清代祁寯藻《螢火》一詩有“微明難自照”。小說《水滸傳》中也說“螢火之光，照人不亮”。而擷取前人片金碎玉編撰而成的《增廣賢文》中，也有“螢僅自照，雁不孤行”的說法。《增廣賢文》擁有廣泛的受眾，因此“螢僅自照”的觀念深入人心，被世人廣為接受。



受“螢僅自照”說影響，囊螢夜讀遭到瞭解構。唐人殷堯藩《下第東歸作》說：“欲射狼星把弓箭，休將螢火讀詩書。”這一科舉落第的牢騷語，一反“囊螢夜讀”之意。南宋鄭思肖《車武子聚螢讀書圖》說：“武子耽書不暫忘，練囊終夜照凄涼。讀來讀去東方白，笑殺流螢數點光。”這是對車胤讀書用功的解構，甚至有譏笑其貧窮的意味。明代浮白主人在《笑林·名讀書》中說：“車胤囊螢讀書，孫康映雪讀書。一日，康往拜胤，不遇，問何往，門者曰：‘出外捉螢火蟲去了。’已而胤答拜康，見康閑立庭中，問何不讀書，康曰：‘我看今日這天，不像個下雪的。’”孫康映雪讀書的故事見於《孫氏世錄》：“晉孫康家貧，常映雪讀書，清介，交游不雜。”車胤囊螢與孫康映雪，本是世間勤學的典範，但是浮白主人以諧謔的筆致，不但把車胤與孫康寫得很滑稽，還消解了囊螢與映雪的價值取向，實在不足取。