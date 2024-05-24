BEYOND國際科技創新博覽會在澳門舉行

中評社北京5月24日電／據新華社報導，聚焦前沿科技，展現創新態勢，以“擁抱未知”為主題的第四屆BEYOND國際科技創新博覽會22日至25日在澳門舉行。



博覽會22日舉行開幕式，多位嘉賓進行了跨行業、跨領域的深度對話。23日開展的博覽會則設面積約10萬平方米的展區，展會打造生命科學、可持續發展、消費科技三大子品牌，吸引逾千家企業參與。



展會同期還將舉辦消費科技峰會、女性科技峰會、亞洲－拉美科技論壇、BEYOND財富峰會等活動。



得益於多語種翻譯技術，出席博覽會的觀眾可在大屏幕上看到分論壇的中英文實時字幕。提供技術支持的科大訊飛現場工作人員向記者介紹，在“人工智能＋出海”的浪潮下，智能錄音筆、翻譯機等科技產品已多次在國際賽事和展會上發揮作用。



美職籃現場展示的LED籃球地板，可實時改變劃線布局、地板主題色，顯示比賽數據、鏡頭回放、慶祝動畫等，直接提升觀眾參與體驗。



博覽會上，橫琴元素閃耀創新力量。橫琴粵澳深度合作區在博覽會上特設“國際芯片及應用產品展”和“醫藥大健康展區”，並組織逾80家橫琴企業共同亮相，集中展示新產品、新技術及新模式。



珠海先進集成電路研究院院長龔斌在接受記者採訪時表示，基於橫琴“芯”，依托中國“芯”，此次參展既展示了橫琴高科技企業的成績，也希望利用澳門的國際平台與全球優秀企業交流。

