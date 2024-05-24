每個人心中都有一個“阿勒泰”

中評社北京5月24日電／據新華每日電訊報導，森林在左，雪山在右，上面是藍天，腳下有草原，還有吹得渾身空空蕩蕩的風——誰也沒想到，一部由散文改編的八集迷你劇《我的阿勒泰》成為這個春夏最熱門的影視劇之一。



這部由新疆作家李娟同名散文集改編的電視劇，在央視黃金時段播出，收視登頂，豆瓣評分高達8.8，還成為首部入圍戛納國際電視劇節主競賽單元的長篇華語劇集。劇中講述了生長在新疆阿勒泰的少女李文秀，在城市追求文學夢碰壁後回到牧區，與開小賣部的媽媽及奶奶堅強生活並實現自我和解、尋找生命意義的故事。



這部劇集告別橫店和綠幕，來到草原深處，山邊吹風，林間追夢，讓觀眾閱盡阿勒泰的絕美風光，走近獨特的游牧生活。牧民熱愛萬物、敬畏生命的自然觀與平等尊重的文化交往觀，傳遞出寧靜又強大的精神內核與生活哲學，溫暖了許多觀眾的心。傳統牧區變遷、游牧社會慣有規訓的轉變，也引起人們對時代洪流與個體命運交織的反思。



阿勒泰，由此走進更多人的視界。



“北疆之北是我的阿勒泰，她是狂野的夢，她是山野的風”



中國的西北角，與哈薩克斯坦、蒙古、俄羅斯等國家交界的地方聳立著阿爾泰山脈。這條名字意為“金山”的山脈全長2000多公里，連綿的雪峰山勢渾莽，山下森林密布，草場肥沃，河流淙淙，湖泊秀美，自古就是北方游牧民族聚居又不斷遷徙的地方。



綿延的阿爾泰山擁有豐富的文化遺產。考古學家王炳華20世紀60年代帶隊在阿勒泰地區進行考古調查，發現大量岩畫、石冢、草原石人等古文化遺存。其中岩洞彩繪有人、有獸、符號及盛大生動的圍獵場景，研究人員認為它們是舊石器時代先民保留在阿爾泰山洞窟中的珍貴史跡，是祈求氏族人口繁衍、圍獵成功的心聲。阿爾泰山的岩畫長廊，記錄了眾多部落民族在這塊土地的起起落落，是考證中亞古代歷史和東西方文化交流的重要依據。



電視劇《我的阿勒泰》頗具電影質感的畫面中，美麗的阿勒泰展示出獨有的歷史與傳統、遼闊與寧靜、野性與溫柔。



作家李娟對阿勒泰的美不吝筆墨：“北疆之北是我的阿勒泰，她是狂野的夢，她是山野的風。”單是雲，她這樣形容：“那些雲，大小相似，形狀也幾乎一致，都很薄，很淡，滿天都是……這樣的雲，哪能簡單地說它們是‘停’在天空的、而是‘吻’在天空的呀！它們一定有著更為深情的內容。我知道這是風的作品。”“真的，沒有一種白能夠像雲的白那樣白，耀眼地，炫目地白。”“我想，最最開始，當這個世界上還沒有白色的時候，雲就已經在白了吧？”

