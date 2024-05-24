美歐在巴以問題上的分歧會進一步加劇嗎

中評社北京5月24日電／據新華每日電訊報導，挪威、西班牙和愛爾蘭三個歐洲國家22日分別宣布承認巴勒斯坦國。與此形成強烈對比的是，美國方面表示支持“兩國方案”，但需通過巴以雙方直接談判實現，而非他國單方面承認。此外，美國還威脅要制裁申請對以色列總理內塔尼亞胡發布逮捕令的國際刑事法院。



自從去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，多個歐洲國家已就巴以問題發出不同於美國的聲音。挪威、愛爾蘭和西班牙的最新決定會引發更多歐洲國家承認巴勒斯坦國嗎？歐洲和美國在巴以問題上的分歧會進一步加劇嗎？



是否會有更多歐洲國家承認巴勒斯坦國



挪威、西班牙和愛爾蘭在加沙地帶戰事一再延宕的情況下宣布承認巴勒斯坦國，可以說是在停火無望、人道主義危機愈演愈烈之下迫不得已打出的一張牌。



西班牙首相桑切斯宣布承認巴勒斯坦國時說，這一決定“不針對以色列人”，旨在支持“和平、正義和道德的一致性”。



結合自己國家獨立的歷史，愛爾蘭總理哈里斯當天說：“這個決定有著強有力的政治和象徵意義。”



挪威外交大臣艾德告訴媒體，挪威數十年來支持巴勒斯坦建國，明白承認巴勒斯坦國“是一張只能出一次的牌”。他說，以前以為衹有在巴以和平進程結束時才會承認巴勒斯坦國。“現在，我們意識到，承認（巴勒斯坦國）應該成為動力，推動（和平）進程。”



西方媒體認為，在巴以問題上，挪威的表態格外有分量，因為在1993年巴以和平進程達成里程碑意義的《奧斯陸協議》時，挪威發揮了作用。巴勒斯坦民族權力機構就是在該協議基礎上成立的。



歐盟研究人員沙達·伊斯蘭認為，未來幾周內，馬耳他和斯洛文尼亞等歐洲國家很可能會承認巴勒斯坦國。斯洛文尼亞內幕新聞網22日發表文章說，相比美國，歐洲距離中東等衝突地區更近，地區衝突對歐洲和平、穩定和經濟影響更大，例如難民湧入。這些因素導致歐洲和美國分歧日益擴大，也將推動歐洲在外交政策決策中更強調獨立性。

