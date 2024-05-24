戰術核武器與戰略核武器有什麼區別

中評社北京5月24日電／據新華每日電訊報導，俄羅斯國防部日前發布消息說，俄羅斯已開始第一階段非戰略核力量演習，就準備使用非戰略核武器進行實際演練。非戰略核武器常被稱作戰術核武器。它們區別何在？



從多方資料來看，主要區別有兩點，戰略核武器以梯恩梯（TNT）當量衡量的威力更大、射程更遠，而戰術核武器威力相對較小、射程相對較近。兩者的用途也因此有所不同。



先看戰略核武器，這通常是用於攻擊敵方戰略目標或保衛己方戰略要地的核武器總稱，具有威力大、射程遠等特點。戰略核武器大多數為幾十萬噸TNT當量，也有高達幾百萬噸、甚至上千萬噸TNT當量的，射程可達數千甚至上萬千米。



據馬克斯·沃默所著《戰略武器》一書介紹，戰略核武器可分為戰略進攻性武器和戰略防禦性武器等。戰略進攻性武器包括陸基洲際彈道核導彈、潛地彈道核導彈，以及攜帶核航空炸彈、近程攻擊核導彈、巡航核導彈的戰略轟炸機等。戰略防禦性武器包括反彈道核導彈和地對空核導彈等。



與之形成對比的是戰術核武器。據《中國國防報》有關資料介紹，戰術核武器多指用於戰場作戰、壓制和消滅敵方戰役戰術目標和作戰力量的核武器，如戰術導彈、攻擊型核潛艇或常規核潛艇等。戰術核武器的威力相對較低，大多數為幾千噸至幾萬噸、十幾萬噸TNT當量，射程較近，一般為幾十千米至幾百千米。



戰術核武器也有多種類型，如中短程地地核導彈、艦艦和艦空核導彈、反潛核導彈、核深水炸彈、核炮彈、核地雷等，可通過陸上、空中、水上、水下甚至單兵人員實施機動操作，其攻擊目標通常是敵方的軍事場所等明確目標。