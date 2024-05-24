河南郟縣：豫見東坡，歸去來兮

中評社北京5月24日電／據新華每日電訊報導，在河南省中西部，有一座名為郟縣的小城。



乍看之下，它並不起眼，細細咂摸，則底蘊深厚。這里周代設邑、秦代置縣，不僅自然風光旖旎，文運亦素來昌隆。



鮮為人知的是，中國文化史上的標杆性人物、對中國人文精神影響至深的蘇東坡，其墳塋就坐落在郟縣西北隅。



少年出蜀，埋骨中原。蘇軾魂歸處，為什麼是河南？



上瑞里“小峨眉山”，蘇墳在焉



從郟縣縣城出發，向西北20餘公裡，便可看到迤邐的箕山。它與大名鼎鼎的嵩山同屬伏牛山系，分列潁河南北。



箕山腳下，田野之中，有兩座脫離山脈主體的細長小山，遠遠望去，恰如一對細眉，被當地人稱為“小峨眉山”。在這對“眉毛”東側不遠，坐落著一個北宋時稱作“均台鄉上瑞里”、如今名為“蘇墳寺村”的小村莊。



“蘇墳蘇墳，千百年來，俺們村守的就是‘三蘇’的墳哩！”已經60多歲的蘇墳寺村原村支書王長見說。



時間倒回到50多年前。一天，生產隊正在村里澆灌農田，卻出現一件怪事。“眼瞅著地上有個窟窿，可澆地的水流了一天一夜，都沒把窟窿填滿。”王長見回憶，見此情景，大家心里納悶，便從窟窿挖下去一探究竟，“沒想到竟是一個磚券墓，於是趕快上報文物考古部門”。

