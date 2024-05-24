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普京簽署補償俄在美被沒收資產的法令
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2024-05-24 17:29:15
中評社北京5月24日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京23日簽署一項關於補償俄羅斯在美國被沒收資產的法令，以回應美國沒收俄在美資產。
俄羅斯法律信息網公布的文件顯示，該法令的簽署“與美國旨在對俄羅斯和俄羅斯央行造成損害的不友好且違反國際法的行為有關”。
根據該法令，俄羅斯法院有權使用美在俄資產，包括美國、美國公司和美國公民在俄境內的動產和不動產，所持有的證券，在俄公司法定資本的股份，以及其他財產權，來賠償美方扣押俄在美資產給俄方造成的損失。
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