中評現場：千餘崗位助力台灣學子在京追夢

2024年北京地區畢業生就業服務月活動高校畢業生專場招聘會。（中評社 吳雨菲攝） 中評社北京5月25日電（助理記者 吳雨菲）2024在京台生專場招聘5月23日下午在北京高校畢業生就業指導中心雙選會大廳成功舉辦。招聘會現場人頭攢動，熱鬧非凡，眾多在京求學的台灣學子到場尋找心儀的就業機會。



經過前期深入調研與精心籌備，本次招聘會的主辦方根據台生的學歷背景、求職方向以及他們在京的實習就業意願，精準對接了多家企業，為求職者們提供了涵蓋技術研發、工程管理、人工智能、教育培訓等多個熱門行業的1378個優質就業崗位。



中國石油大學市場營銷專業的台灣學生周恕寬便是這場招聘會上的眾多求職者之一。他手持精心準備的簡歷，穿梭於各個企業展位之間，與招聘人員溝通交流。“這次招聘會為我們這些希望留京發展的台生提供了多樣化的就業渠道，讓我們有了更多的選擇。我的台灣朋友們都非常羨慕我能在這樣的平台上尋找實習機會。”周恕寬告訴中評社助理記者，他此行的目標是找到一份心儀的暑期實習工作，為未來在京發展積累經驗。



同樣來自台灣的王薇姿，是北京中醫藥大學中醫學專業的大二學生。她得知此次招聘會提供諸多實習崗位後，便迫不及待地前來參加。在與一家藥企深入交流後，她興奮地表示：“這家企業生產的產品與我的專業高度契合，我希望借此機會找到實習工作，更加深入地瞭解自己所學專業的實際應用，找到與自己興趣相投的工作崗位。”



在採訪中，許多台灣學子都表示，他們選擇來大陸求職的主要原因是這裡擁有更加廣闊的發展前景。他們希望未來能夠繼續在這裡學習、深造和工作，實現自己的職業夢想。



據悉，北京市將繼續深入做好台生台青的實習就業工作，提供全方位的職業規劃、就業指導、實習研學、政策咨詢等服務，提升實習就業服務的精準性和時效性。同時，進一步落實落細台灣青年來京發展相關政策措施，為他們提供更多發展機遇和更加廣闊空間。