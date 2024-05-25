在京台生專場招聘會舉行　名企齊聚

三棵樹塗料股份有限公司招聘人員和台灣學子進行面對面溝通交流。（中評社 吳雨菲攝） 中評社北京5月25日電（助理記者 吳雨菲）2024在京台生專場招聘5月23日下午在北京高校畢業生就業指導中心雙選會大廳成功舉辦。此次招聘會不僅為兩岸青年才俊提供了“雙選”的機會，更成為促進雙方深入交流、打破信息壁壘的重要平台。



中評社記者注意到，在招聘會現場，來自莆田的三棵樹塗料股份有限公司吸引了眾多學子，展位前排著長長的隊伍。企業相關負責人李先生表示：“閩台一家親，台灣學生的專業素養和創新精神能為公司帶來新的活力和思想。期待他們充分發揮自己的潛力，與公司攜手共進，共同成長。”為此，三棵樹精心設計了六大培養機制，這些機制將全方位、多角度地幫助台生提升自我，在公司內更好地成長和發展。



緯創軟件的相關負責人也分享了此次招聘計劃。“我們公司在台北設有營業據點和開發中心，非常期待有熟悉本土文化的台灣學子加入我們的團隊，為我們在地業務的拓展注入新的活力。” 在現場，許多學生對這家企業產生了濃厚的興趣，紛紛向該企業負責人咨詢具體的工作地點、薪資待遇以及相關政策補助。



作為現場唯一的台資企業，富邦華一銀行是首次參加此類招聘會。其負責人表示：“公司一直致力於服務台商，急需瞭解台灣的人才加入，為台資企業提供全面支持。”此次在京台生專場招聘，富邦華一為台生提供了豐厚的福利保障，期待吸引一批優秀人才，為公司發展注入新動力。

