5月24日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京5月25日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌5月24日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：第77屆世界衛生大會將於5月27日開幕，據瞭解，已有多國表示支持中國在世衛大會涉台問題上的立場。請問中方對此有何評論？



汪文斌：世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。在中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動的問題上，中方立場是一貫、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。



2009年至2016年，在海峽兩岸都堅持一個中國原則基礎上，中方連續8年對中國台灣地區參與世衛大會做出特殊安排。民進黨自2016年上台以來，拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，頑固堅持“台獨”分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方作出不同意台灣地區參加今年世衛大會的決定，得到國際社會廣泛支持和理解。一段時間以來，國際社會絕大多數國家都向中方重申堅持聯大第2758號決議、堅定支持一個中國原則、反對台灣參加世衛大會，上百個國家通過專門致函世衛組織總幹事等方式支持中方立場。這再次證明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，也充分體現了絕大多數國家在世衛大會涉台問題上秉持正義立場。得道多助，失道寡助。國際社會堅持一個中國原則的基本格局不可撼動。推行“台獨”分裂絕不會得逞。任何違背一個中國原則、打“台灣牌”搞政治操弄的圖謀都注定以失敗告終。



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