外交部：絕不允許任何勢力為台獨提供保護傘

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京5月25日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌今天下午在例行記者會上談及美方涉台言論時表示，台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。中方絕不允許任何勢力以任何借口為“台獨”分裂活動提供“保護傘”。



有外媒記者提問：關於台灣地區附近的軍演，美國高官5月23日表示強烈敦促中方在這一方面保持克制。請問發言人對美方的言論有何回應？



汪文斌就此回應說，台海局勢緊張的根源在於民進黨當局企圖“倚美謀獨”，美國一些勢力打著維護地區和平穩定的幌子，圖謀“以台制華”。美方如果真的想維護台海和平穩定，就應該旗幟鮮明堅持一個中國原則，反對“台獨”分裂。中方絕不允許任何勢力以任何借口為“台獨”分裂活動提供“保護傘”。



汪文斌指出，得道多助，失道寡助。近來，許多國家政要和各界人士密集發出恪守一個中國原則的正義之聲，表達對中國人民反對“台獨”分裂活動、爭取國家統一事業的支持，再次證明國際社會堅守一個中國原則的格局不可撼動。搞“台獨”是死路一條，縱容支持“台獨”只會引火燒身，中方捍衛國家主權和領土完整的決心、意志堅定不移，將採取一切必要措施堅決粉碎任何“台獨”圖謀。