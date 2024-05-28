社評：大陸首提“軍事懲戒”意義深遠

東部戰區發布艦艇編隊多方向抵近台島戰巡演練態勢圖（來源：新華網） 中評社香港5月28日電（評論員 束沐）賴清德520就職演講發表“台獨自白書”兩日後，中國人民解放軍東部戰區於5月23日至24日舉行“聯合利劍－2024A”演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目。值得注意的是，軍方稱此次演習“是對‘台獨’分裂勢力謀‘獨’行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告”，這是大陸軍方首次在闡述涉台軍演意義時，提及“懲戒”二字。



我們認為，東部戰區此次針對賴清德520演講的軍演，正式將“軍事懲戒”端上檯面，無論是對大陸對台政策，還是對未來台海形勢走向、國家完全統一進程，都具有深遠意義。



第一，此次軍演是大陸首次針對頑固“台獨”分裂分子進行的軍事懲戒，與過往對軍演作出的反制、震懾、警告等定性，存在本質上的區別。



近年來，針對“台獨”與外部勢力的勾連和挑釁，大陸常態化採取軍事演訓、戰備警巡等行動。例如，2022年8月2日美眾議長佩洛西竄台後，東部戰區表示，相關行動是針對美近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對“台獨”勢力謀“獨”行徑的嚴重警告；2023年4月7日，蔡英文竄美會見眾議長麥卡錫後，東部戰區表示，這是對“台獨”分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。



若和上述兩次涉台軍事行動比較，大陸方面在闡述此次軍演的意義時，沿用了“對外部勢力的嚴重警告”，但首次提出“懲戒”二字，尤其是官方通稿的英文版也同步採用“Punishment”的表述，尚屬罕見。如果說反制、震懾、警告，還是一種帶有通牒式的“隔空”傳達，大陸運用軍事手段的“懲戒”則具有精準到人、落實到位、拳拳到肉的意涵。

