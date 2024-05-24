王毅同柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達會談

中評社北京5月24日電／據外交部網站：2024年5月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達舉行會談。



王毅表示，外交大臣把中國作為就任後出訪的第一個國家，體現了柬埔寨新政府繼承弘揚中柬傳統友好的堅定決心，中方對此表示讚賞。作為鐵杆朋友，中方堅定支持柬埔寨走出一條符合本國國情的成功發展道路，支持柬埔寨維護穩定、促進發展、改善民生，支持柬埔寨在國際和地區事務中發揮更加重要的作用。中方願同柬方秉持同舟共濟、守望相助的優良傳統，落實兩國領導人達成的戰略共識，把穩中柬命運共同體建設的正確方向，不斷深化戰略互信，持續推進互利合作，共享發展振興機遇，攜手邁向現代化。



王毅說，中方願同柬方進一步密切高層交往，持續推進“魚米走廊”“工業發展走廊”建設，規劃實施好鐵路、公路、能源、農業等合作項目，協助柬方積極探討綜合水利工程項目的設想。中方願鼓勵更多中資企業赴柬投資，分享建設經濟特區的經驗，助力柬加快工業化進程，支持柬實現綠色低碳發展，擴大進口柬適銷對路的農產品。雙方要以“中柬人文交流年”為契機，夯實中柬命運共同體的民意和社會基礎。



王毅強調，中方期待同柬方加強協調配合，共建更為緊密的瀾湄國家命運共同體，同包括柬埔寨在內的地區國家一道，把握好地區發展合作的主流，排除外部勢力的干擾破壞，共同維護地區和平穩定局面，維護各國共同和正當利益，捍衛國際關係基本準則。



宋金達表示，柬方高度重視柬中關係，高度評價柬中合作成果。柬方感謝中方為柬經濟社會發展提供的無私幫助，願同中方一道落實兩國領導人達成的重要共識，推動各領域務實合作取得更加豐碩的成果，願為中國企業赴柬投資創造良好條件。柬方恪守一個中國原則，堅定支持中國維護自身核心利益的努力。



雙方一致同意加快落實“鑽石六邊”合作框架，推進“魚米走廊”和“工業發展走廊”建設，加強農業、基礎設施建設、互聯互通、數字經濟、人工智能、人力資源開發、經濟特區等領域合作，以“中柬人文交流年”為契機深化教育、旅遊、青年、地方、職業技能培訓等領域合作，推動中柬命運共同體建設邁上新台階。



雙方一致同意加強在地區和國際事務中的溝通協調，進一步加強中國東盟合作和瀾湄合作，推動東亞區域合作朝著正確方向發展。