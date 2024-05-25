海南三亞：扛起監督的政治責任

圖為5月23日上午，海南省紀委監委駐海墾集團紀檢監察組工作人員在國家南繁生物育種專區二期瞭解情況（圖源：中央紀委國家監委網） 中評社北京5月25日電／據中央紀委國家監委消息，5月23日一早，記者跟隨海南省紀委監委駐省農墾投資控股集團有限公司紀檢監察組黨風政風監督室主任覃茹艶一行，來到國家南繁生物育種專區二期的試驗田中。只見多名工作人員在田間勞作，她們把稻穗剪下，每個都按序號放到單獨的信封封裝。覃茹艶上前像拉家常一樣詢問田中的作物品種，瞭解土地使用情況。



種子是農業的“芯片”，也是糧食安全的關鍵。位於北緯18度的海南南繁，是育制種的天然大溫室和“加速器”，被譽為打造農業“芯片”的矽穀。聚焦種業振興這一“國之大者”，海南省紀檢監察機關把服務保障南繁育種科研列為政治監督的重要任務，持續做實做細，推動專項經費保障到位，專項工作落實到位。



海墾集團是僅次於新疆生產建設兵團和黑龍江農墾的全國第三大農墾系統。地處三亞的海墾南繁集團是其全資二級企業，承擔著服務保障國家南繁戰略實施的重任，目前已投入使用科研用地13409.9畝。覃茹艶此行來到南繁集團，就是圍繞土地用途等開展監督檢查，確保南繁集團的土地用在刀刃上。



“三亞可謂寸土寸金，土地無論是搞房地產，還是種植高附加值作物，都比種糧食的收益大得多，不排除有人會動歪心思，但絕不允許出現這種情況，這就是我們監督的政治責任！”覃茹艶告訴記者，對於該紀檢監察組來說，守好土地，就是護“國之大者”。



現場瞭解土地使用情況後，覃茹艶又來到南繁集團辦公室檢查有關資料台賬。“不能濫用，也不能長期閑置。這裡的土地需要養護，在非農期要種草或田七等保持土地肥沃。”她一邊查看會議紀要一邊補充道，就在前不久，該紀檢監察組成立專班，聚焦工作作風、風險防控等，督促指導南繁集團紀委監督落實海墾集團開展的土地大調查工作。



此前，海墾集團在土地大調查督查時，發現南繁集團“自主產業用地管理不到位，存在撂荒”等問題。對此，駐海墾集團紀檢監察組從政治監督的角度進行研判，隨即下發工作提示，並前往現場指導工作。南繁集團紀委成立專項監督檢查組，通過走訪排查發現，土整項目一期中存在約569畝土地未長期出租以及小部分低窪地塊。檢查組立即提出監督建議，由種子基地公司統籌規劃好未長租地塊，並對低窪地區的土壤進行改良，爭取在下個南繁季將剩餘未出租土地資源提供給更多南繁科研單位使用。

