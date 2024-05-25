西沙建室內農場　第四季投產上餐桌

漁護署署長梁肇輝（右）與綠芝園投資有限公司創辦人兼行政總裁譚嗣籇（左）簽訂合約。（圖源：大公報） 中評社北京5月25日電／據大公報報導，漁護署昨日與綠芝園投資有限公司簽訂馬鞍山西沙路花園“都市農業先導計劃”合約。先導計劃為期五年，當中的現代化室內作物農場，預計今年第四季開始投產，向市民提供從農場到餐桌的低碳足跡新鮮農產品。



“都市農業先導計劃”是《漁農業可持續發展藍圖》的重點措施之一，先導計劃下，花園範圍內將設置一個占地面積約500平方米的現代化室內作物農場，除了提供從農場到餐桌的新鮮農產品，並提供近在咫尺的﻿休閑、教育和親子活動。漁護署表示，會繼續物色合適的地方，推行類似的先導計劃。



政府表示，將在新發展區規劃階段引入都市農業元素，善用北部都會區及其他新發展區的都市空間；在合適的公眾街市天台，設置現代化水耕農場暨攤檔，興建中的天水圍公眾街市將率先引入“現耕現賣”的概念。



此外，政府會鼓勵商企發展現代化都市農場，透過與綠色建築相關的公共機構或非牟利組織，探討將都市農業設定為綠色建築的指標之一。現時已有一些項目的都市農莊獲綠建環評（BEAM Plus）認可作為創新的措施並給予評分。



（來源：大公報）