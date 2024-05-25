同向發力護航國企高質量發展

圖為近日，重慶市江北區紀檢監察幹部在長安汽車生產車間瞭解相關情況。 中評社北京5月25日電／據中央紀委國家監委消息，“夢想一夜暴富，結果債台高築。罔顧紀法，貪污公款，泥足深陷，是我親手葬送了自己的青春和大好前程。”日前，在中國銀行重慶分行警示教育大會上，該行江北區支行個人數字金融部助理業務經理田某某在警示片中深刻懺悔。田某某案是重慶市江北區紀委監委“地企”聯合查辦的職務犯罪案件。



國有企業是國民經濟的重要支柱，二十屆中央紀委三次全會對整治國有企業等相關領域腐敗提出明確要求。作為重慶市經濟活動頻繁、開放資源富集的重要發展引擎，江北區內駐渝央企、市屬重點國有企業聚集。近年來，該區紀委監委將護航國有企業高質量發展作為服務保障經濟社會高質量發展的切入點著力點，積極深化“地企”合作，聯合開展案件審查調查，並在日常協作配合、廉潔文化創建、人才隊伍培養等方面不斷拓展合作。



“銀行紀委在處置田某某的違紀問題線索時，發現了更嚴重的可疑問題，但由於措施、手段有限，難以深入查證，需要地方紀委監委力量介入。”江北區紀委監委第二監督檢查室負責人介紹，在田某某案的核查過程中，該區紀委監委與中國銀行重慶分行紀委組建“地企”聯合審查調查組。銀行紀委發揮熟悉業務工作流程及田某某個人情況優勢，做好前期工作，釐清案件脈絡；江北區紀委監委發揮措施使用、談話突破、性質認定等方面的專長，強力推進案件進展，快速查清事實。田某某案從線索初核到移送司法機關用時不到3個月。



“田某某案是國企員工利用職務之便，鑽制度漏洞，損公肥私的典型。弄清作案手法，找出制度漏洞，做好以案促改促治工作尤為重要。”江北區紀委監委相關負責人介紹，國有企業健康發展直接關係著地方經濟的健康發展和社會穩定，協助做好案件查辦“後半篇文章”是“地企”聯合非常重要的一環。



堅持以辦理一案推動治理一域，江北區紀委監委將以案促改促治與案件辦理工作同部署、同謀劃、同推進，既圍繞審查調查對象查清事實，又從制度、監管、責任等方面找問題。結案後，雙方在案件剖析、問題整改、建章立制、警示教育等方面繼續深化協作，提升案件查辦質效。

