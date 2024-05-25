美聯儲維持高利率會是誰的“麻煩”？

5月1日，美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾在華盛頓出席記者會。（圖源：新華社） 中評社北京5月25日電／據新華社報導，“美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩。”美國前財政部長約翰·康納利的傲慢言辭再次被驗證。



美國聯邦儲備委員會22日公布的會議紀要顯示，美聯儲擔憂當前美通脹形勢，高利率或將維持更長時間。為應對通貨膨脹，美聯儲2022年開始激進加息，2023年7月最後一次加息25個基點，此後已連續六次在貨幣政策會議中決定維持利率不變。美聯儲把利率保持在高位，加之近年來地緣局勢持續緊張，導致全球資金流向美國，多國貨幣承受壓力，可能給世界經濟帶來嚴重後果。



美聯儲的高利率會持續多久？受到較大影響的亞洲多國情況如何？全球經濟會受何影響？請看解局——



維持高利率



美聯儲22日公布的4月30日至5月1日貨幣政策會議紀要顯示，近期美國商品和服務價格均顯著上升，在實現美聯儲設定的2%長期通脹目標方面“缺乏進一步進展”。美國通脹走勢面臨若干上行風險，尤其是地緣政治因素可能導致物價繼續攀升，給消費者、特別是低收入群體帶來壓力。



美聯儲官員認為，當前聯邦基金利率水平足以抑制美國經濟活動並降低通脹，未來通脹有望回落到2%水平，美聯儲或將繼續維持當前利率不變。



這是美聯儲連續第六次將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間。美聯儲主席鮑威爾表示，美國勞動力市場需求依然強勁，通脹超預期增長。在此情況下，“推遲降息或許合適”。



在近期發表的一系列講話中，美聯儲各級官員重申將在一段時間內維持高利率，甚至有官員稱不排除再次加息的可能性。市場普遍預計美聯儲將在接下來的兩次會議上維持利率不變。

