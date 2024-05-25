孫東：香港是全球初創企業最佳目的地之一

創科局局長孫東昨日在法國巴黎出席2024 VivaTech科技創新展覽會，並在研討會上發表主題演講。圖為孫東（中）與其他講者合照。（圖源：大公報） 中評社北京5月25日電／據大公報報導，創新科技及工業局局長孫東昨日在法國巴黎出席2024 VivaTech科技創新展覽會，他在香港貿易發展局主辦的研討會上，就“香港創科生態系統如何協助全球初創企業在亞洲取得成功”發表主題演講，向與會者介紹了香港不斷發展的初創企業環境，表示香港重視初創企業的潛力和貢獻，是全球初創企業蓬勃發展的最佳目的地之一。



連接灣區 市場龐大



孫東表示：“香港在創科發展的最重要資產是我們雄厚的研究能力，我們具備研發能力、知識和人才，以及濃厚的創科文化和氛圍，以支持環球的初創企業。我們亦致力為初創企業在不同的發展階段提供全面的支援。香港的兩個創科旗艦──香港科學園和數碼港，透過不同的創業計劃和培育計劃向其初創企業提供基礎建設、技術和資金上的支持，在孕育和支援香港初創企業方面扮演非常重要的角色。”



孫東強調，香港擁有“一國兩制”和毗鄰內地戰略位置的雙重優勢，是連接東方與西方的橋梁。



孫東表示，初創企業和公司在香港開拓業務，接達的不僅是單一市場，更是一個接達整個粵港澳大灣區、內地和亞洲等龐大市場的理想門戶，充滿無限商機。對初創企業而言，穩固的產業鏈和供應鏈至關重要，人才和物資的穩定供應為大灣區帶來無限前景和協同效應。



（來源：大公報）