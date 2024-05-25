提前大選　蘇納克“豪賭”保守黨前途

5月22日，英國首相蘇納克在倫敦唐寧街10號首相府前發表講話。新華社發 中評社北京5月25日電／據新華社報導，英國首相裡希·蘇納克22日宣布提前舉行議會下院選舉，投票日定於7月4日。



現階段，蘇納克領導的保守黨民意支持率落後反對黨工黨大約20個百分點。輿論認為，在此背景下，蘇納克決定提前舉行大選，不啻一場政治賭博。



雨中宣布



22日傍晚，倫敦下起小雨。唐寧街10號首相府外，蘇納克冒雨講話，宣布大選時間。雨越下越大，蘇納克很快全身濕透。



街口安保門外，反政府示威者高音量播放一首1997年爆火的工黨競選主題曲。那一年，托尼·布萊爾率工黨在大選中以壓倒性優勢獲勝，結束了保守黨18年執政，當選首相。



蘇納克不得不放大嗓門，幾乎要喊，才能讓現場記者聽清他的講話。



他列舉自己從擔任財政大臣到出任首相以來，在經濟、移民、教育等領域取得的成績，特別強調如何在前任首相伊麗莎白·特拉斯40多天執政引發金融震蕩後幫助英國恢復“來之不易的經濟穩定”。



蘇納克還借機抨擊最大對手、工黨黨首基爾·斯塔默，稱後者只想著奪回執政權，卻沒有領導國家的計劃，一旦工黨上台，未來只會充滿不確定性。



不過，英國“輿觀調查公司”的民意調查顯示，目前斯塔默的支持率比蘇納克高得多。

