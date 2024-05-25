﻿國際法院要求以色列停止進攻拉法

拉法地區的大片建築已被以軍炸毀。（圖源：路透社） 中評社北京5月25日電／據大公報報導，綜合半島電視台、路透社報導：聯合國國際法院24日在荷蘭海牙發布“臨時措施”，要求以色列立即停止在拉法的軍事行動。



國際法院院長薩拉姆當天宣布，以色列在拉法的軍事行動給加沙地帶人道主義局勢造成“災難性後果”，巴勒斯坦人民根據《防止及懲治滅絕種族罪公約》所享有的權利面臨“不可挽回的損害”，法院要求以色列必須立即停止在拉法的軍事行動。



國際法院還要求以色列必須持續開放通往加沙地帶的拉法口岸，確保人道主義援助暢通無阻；必須允許聯合國調查人員進入加沙地帶，就種族滅絕指控進行調查並保留相關證據。以色列必須在一個月之內報告執行上述命令的所有措施。



“臨時措施”是一種暫時發布的禁令，是在對爭端做出最終決定之前採取的措施，因為可能需要數年時間才能做出最終判決。這些措施被認為需要得到“強制執行”，但國際法院自身並沒有保障強制執行的手段。



半島電視台援引政治分析人士埃爾馬斯裡的話稱，只要以色列繼續得到其最大盟友美國的支持，它就不太可能遵守國際法院的命令。“過去幾個月，以色列已經表明它並不太關心國際法的規定。當每一項命令或決議通過時，以色列實際上變得更加挑釁。”



（來源：大公報）