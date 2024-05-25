普京：支持在當前現實基礎上與烏克蘭談判

中評社北京5月25日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京24日在白俄羅斯首都明斯克表示，支持在當前現實基礎上與烏克蘭談判。



普京23日至24日對白俄羅斯進行訪問。他24日在新聞發布會上表示，俄方從未放棄談判進程，是烏克蘭方面表示談判終止。烏克蘭方面回到談判桌不能基於一方意願，要基於在白俄羅斯和土耳其談判取得的成果以及當前的現實。



普京同時強調，俄羅斯如果與烏克蘭簽署和平協議，需要與“合法的”烏克蘭當局打交道。他認為，澤連斯基作為烏克蘭總統的合法性已經結束。



訪問期間，普京在與白俄羅斯總統盧卡申科談到安全問題時表示，俄白聯盟國家的邊境受到可靠保護，俄白兩國邊境都部署了俄羅斯防禦系統和戰術核武器。他說，鑒於當前聯盟國家外部的緊張局勢，他在與盧卡申科會談中“詳細討論了形成統一防禦空間問題”。



對於俄羅斯正在進行的非戰略核武器演習，普京表示，這是俄羅斯定期進行的演習，不存在使局勢升級的說法。此次演習與以往不同之處就是“在白俄羅斯領土上部署了非戰略核武器後，我們和白俄羅斯盟友一起演習”。



本月21日，俄羅斯開始第一階段非戰略核力量演習。普京此前曾表示，此次非戰略核武器演習分三個階段進行，第二階段白俄羅斯將加入。