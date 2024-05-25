從封閉落後到聯通世界——西部開放之變

西洽會展區內的國際物流通道大數據平台。（圖源：新華社） 中評社北京5月25日電／據新華社報導，一條又一條物流線路以重慶為中心點向外延伸，如同層層枝蔓不斷生長，織成一張密集的全球物流網絡……



5月23日至26日在第六屆中國西部國際投資貿易洽談會（西洽會）上，重慶物流集團展區內的一張環形電子大屏引人注目，經重慶口岸的各類國際物流通道大數據在這裡實時更新、分析匯總。



本屆西洽會上，“通道”“開放”成為關鍵詞，一項項基礎設施項目簽約落地，一個個物流創新服務成果集中展示。



過去的西部，山高路遠、閉塞封閉。如今的西部，向西，中歐班列直達歐洲多國；向東，渝甬班列、長江黃金水道助力出海；向北，“渝滿俄”班列開行；向南，西部陸海新通道連接東盟……



“不換線路幾天能到”“什麼方案能更便宜一點”……來自四川、貴州等西部地區的商貿企業負責人圍坐洽談區，向現場工作人員集中詢問。



“經西部陸海新通道出海東南亞比傳統江海聯運快10多天，經中歐班列出口歐洲比傳統海運節省30天左右，我們的物流選擇越來越多。”來自四川的一家汽配企業負責人王先生說。



智能網聯新能源汽車、新能源充電設備、高端新材料……西洽會上，“西部造”產品在海外賓客中出圈了。



“重慶海爾洗衣機、海爾空調、海爾洗碗機等多個產品已出口日本、巴基斯坦等國家。”重慶海爾工業園園長祝繼周表示，今年預計通過西部陸海新通道出口500個標箱，貨值達5000萬元。

