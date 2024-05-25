網評：回應群眾期待　建好人民城市

中評社北京5月25日電／來源：光明日報 作者：王友明

近期，上海市浦東新區世紀公園破除圍欄、拆牆透綠，實行24小時對公眾開放。眾多市民、遊客紛至沓來，活躍身心、怡然自得。這正是：翠色滿園關不住，城市新景撲面來。



習近平總書記曾提出“人民城市人民建、人民城市為人民”這一城市發展重要理念，世紀公園實行免票入園、全天開放，拆牆透綠、與街區無障礙融合共享等舉措，都是踐行人民城市理念的生動寫照和具體探索。在城市發展過程中堅持為民導向、共建共享，是城市管理者矢志不渝、切實踐行的重要遵循與原則，也是開展相關工作的出發點和落腳點。



城市規劃與管理，就得立足實際、與時俱進，以問題為導向，維護、實現好群眾的根本利益。民眾有所呼、政策有所應。要回應群眾期待，就要俯下身、沉下心，深入基層、貼近群眾，瞭解民眾所思、所想、所盼、所願，才能針對現實問題有的放矢、精準施策。比如，在積極應對人口老齡化過程中，老年群體上下樓就是一件頭疼事。於是，很多地區對老舊小區進行升級改造，加裝電梯，便利老年人正常出行。又如，上海貫通開放黃浦江兩岸公共空間，將濱江空間打造成為市民共享的“會客廳”，滿足人民日常休閑、散步等需求。這些以人為本的舉措，體現了一座城市的溫度、彰顯了社會治理的效能，實實在在地提升了人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。



人民群眾是城市發展與建設的主體力量，堅持全過程人民民主，就是要讓人民在城市治理的過程中發揮重要作用。踐行人民城市理念，需堅持走好新時代黨的群眾路線，突出群眾在城市治理過程中主人翁的地位，不斷問政於民、問需於民、問計於民。這就要求在城市發展和基層社會治理中，充分發動群眾，廣泛徵求群眾意見，尊重群眾意願，讓資源向基層下沉，力量向基層匯聚，服務向基層傾斜。上海市黃浦區五里橋街道的春江小區是一個近40年的“高齡”小區，街道工作人員充分發展全過程人民民主，通過實施聽證會、協調會和評議會“三會”制度，在對小區進行升級改造過程中，實現居民的事情居民說了算，歷經幾年時間，老舊小區迎來了美麗蝶變。



堅持城市基礎設施的共建共享、為民導向，需要創新為民服務的方法。世紀公園的新舉措，並非一拆了之、一放了之，而是增添彩色瀝青步道，加種大片綠植花卉，增加管理和保安力量，還通過人流感應裝置、無人機等高科技手段加強安全監控，確保居民、遊客和園區安全。放眼全國，還有很多好辦法，立足現狀、因時因地、不斷創新。比如，北京推行“街鄉吹哨、部門報到、接訴即辦”的基層治理機制破解城市治理難題，深圳為外賣員、快遞員等人群建設“小哥驛站”開展便民服務，山東淄博開放政府大院解決停車難題，等等，這些都是在黨的領導下，以基層黨建為統領，加強基層社會治理創新的好方法。

