“新”如何保障？“舊”去哪兒？

消費者在重慶京東電器超級體驗店體驗家電以舊換新系列活動。（圖源：新華社） 中評社北京5月25日電／據新華社報導，家電以舊換新相關政策措施實施以來，效果如何？記者近期在重慶、廣東、湖北等地調研瞭解到，地方政府、家電企業、銷售平台等推出形式多樣的以舊換新活動，讓消費者換得了“新”、收得走“舊”，以舊換新的政策效應初顯。



實惠安心 換新有保障



重慶京東電器超級體驗店內，顧客游女士準備換掉家中用了快10年的老空調，“越環保、越節能的家電補貼越高，這台一級能效的立櫃空調要9000多元，享受最高20%的補貼，可優惠近2000元。”



“買新機有優惠，換舊機還有補貼。”走進武漢市江漢區工貿家電航空路店，現場導購員告訴記者，“空調櫃機回收，最高可獲500元的企業換新補貼，購置價格達到1000元以上的新機，還可享受政府消費券補貼。”



為推動綠色智能家電家居以舊換新，武漢市本輪共投入財政資金3000萬元，發放綠色智能家電家居以舊換新補貼券。



新一輪以舊換新政策加持下，多地出方案、配資金、給政策，推進家電以舊換新深入開展。



重慶印發《“愛尚重慶”消費品以舊換新實施方案》，預計形成超20億元的以舊換新政策補貼規模；廣東省財政首輪安排3.7億元資金支持開展消費品以舊換新活動；湖北力爭今年實現家電以舊換新100萬台……



相關企業也行動起來。換新，不僅有價格上的實惠，更有服務上的保障。

