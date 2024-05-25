美前財長顧問：對華加征關稅只會弄巧成拙

這是4月25日在美國首都華盛頓拍攝的商務部大樓。（新華社記者 劉傑 攝） 中評社北京5月25日電／據新華社報導，美國前財政部長顧問史蒂文·拉特納日前在《紐約時報》發表評論文章說，美國政府當下在國際貿易中頑固地使用加征關稅等保護主義措施，只會推高國內物價、限制消費者選擇，並危及美國和全球經濟增長。



拉特納曾在奧巴馬政府擔任美國財政部長顧問。他在文章中表示，美國對中國電動汽車等產品加征關稅，主要目的是為討好選民，而不是出於經濟考量。由於美國民眾對經濟狀況不滿意，政客需要找“替罪羊”。



拉特納表示，關稅會帶來物價上漲，並導致失業人數增加而不是減少。文章援引美國高盛集團的一項研究指出，從2018年到2020年，美國關稅目標商品價格上漲約4%，而非關稅目標商品價格下降1%。這些價格上漲幾乎全部由美國公司和消費者“埋單”。此外，美國稅務基金會分析顯示，特朗普的關稅政策導致美國流失16.6萬個工作崗位。



文章回顧了美國歷史上實施貿易保護主義的案例。拉特納發現，歷史上被宣傳為保護工人、農民利益的加征關稅等保護主義手段往往會引發全球保護主義浪潮，加劇經濟蕭條局面，重挫全球貿易。相反，自由貿易帶來的關稅大幅下降，往往給美國及其他國家和地區的消費者帶來更便宜、更優質的商品，有助於推動強勁的經濟增長。



“每位經濟學入門學生都會學習有200多年歷史的比較優勢理論，通過生產本國最高效的產品，然後與他國進行貿易，每個國家都可以變得更好。”拉特納說，歷史證明，美國政府應該消除而不是增加貿易壁壘，應該讓世界貿易組織發揮作用，而不是阻礙其正常運轉。



（來源：新華社）